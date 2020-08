ΝΒΑ: Οι Πέλικανς απέλυσαν τον Τζέντρι, υποψήφιοι οι Λου και Κιντ (pics)

Ο Τζέντρι απέτυχε να οδηγήσει τους Πέλικανς στα playoffs και απολύθηκε, με την ομάδα να κάνει επίσημη αυτή της την κίνηση.

Όπως αναφέρει μάλιστα ο Marc Stein των New York Times, ο Τάιρον Λου (ασίσταντ στους Κλίπερς) και ο Τζέισον Κιντ (βοηθός στους Λέικερς) είναι οι υποψήφιοι αντικαταστάτες του στην άκρη του πάγκου.

Clippers assistant coach Ty Lue and Lakers assistant coach Jason Kidd are expected to be prime candidates for the Pelicans' coaching vacancy, league sources say, with Lue and Kidd also both on the Nets' list of prospective candidates when Brooklyn's search starts in earnest soon

— Marc Stein (@TheSteinLine) August 15, 2020