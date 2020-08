Mπάτλερ: «Δεν χρειάζομαι φίλους στη... φούσκα» (pic & vid)

Για το σκληρό φάουλ που έκανε στον Κρις Πολ στο Χιτ-Θάντερ ρωτήθηκε ο Τζίμι Μπάτλερ και τόνισε πως δεν έχει έρθει στη... φούσκα για να κάνει φίλους.

«Δεν ήρθα στην... φούσκα για να κάνω φίλους. Δεν χρειάζομαι φίλους στη... φούσκα. Σπάνια φεύγω από το δωμάτιο μου. Είμαι στο δωμάτιο και σκέφτομαι τη δουλειά μου. Δεν θέλω να δω κάποιον», ήταν τα λόγια του ηγέτη του Μαϊάμι που θέλει να φτάσει μέχρι το τέλος του δρόμου, κατακτώντας το πρώτο πρωτάθλημα της καριέρας του.

"I don’t care. I don’t need friends here in the bubble.”

Jimmy Butler talked to @Rachel__Nichols about his hard offensive foul on Chris Paul. pic.twitter.com/d65MS3aJtd

— ESPN (@espn) August 14, 2020