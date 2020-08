Στο restart του ΝΒΑ έχουμε δει πολλά τρελά τρίποντα.

Η λίγκα έφτιαξε video με τα καλύτερα και φυσικά ο Λίλαρντ δεν μπορούσε να λείπει.

Δείτε τα καλύτερα

The BEST 3-pointers from the NBA Restart Seeding Games in Orlando! #MtnDew3PT pic.twitter.com/0fwtUrd7Wy

— NBA (@NBA) August 15, 2020