Σκέψεις για να πάνε στην «φούσκα» οι 8 ομάδες που δεν τελείωσαν την σεζόν (pic)

Σε λίγες μέρες ξεκινούν τα playoffs του ΝΒΑ, αλλά οκτώ ομάδες απέχουν από την δράση από τον Μάρτιο όταν κι εκδηλώθηκε ο κορονοϊός στον Ρούντι Γκομπέρ.

Το ΝΒΑ βρίσκεται σε συζητήσεις με την Ένωση Παικτών ώστε αυτές οι ομάδες να πάνε στο Ορλάντο τον Σεπτέμβριο.

Σκοπός είναι να μαζευτούν και να προπονηθούν για διάστημα τριών εβδομάδων.

Εκείνη την περίοδο στην «φούσκα» θα έχουνε μείνει λογικά 4 ομάδες αφού θα διεξάγονται οι τελικοί κάθε Περιφέρειας.

Οι οκτώ ομάδες είναι οι εξής: Ουόριορς, Νικς, Χοκς, Χόρνετς, Μπουλς, Πίστονς, Καβαλίερς και Τίμπεργουλβς

Sources: The NBA and NBPA are in serious talks on in-market bubble program in September for the eight franchises that were not part of Orlando restart, with framework:

- Daily testing

- One week of individual workouts

- Two weeks of group practices

- One hour of 5-on-5 per day

— Shams Charania (@ShamsCharania) August 14, 2020