Ουοναμέικερ: Πιο εύστοχος παίκτης του ΝΒΑ στις βολές, μιμήθηκε τον Λάρι Μπερντ! (pic)

Ο πλέι μέικερ των Μπόστον Σέλτικς ο οποίος έχει πλούσια θητεία και στην Ευρώπη, σούταρε φέτος με ποσοστό που έφτανε το 92,6% από τη γραμμή της φιλανθρωπίας!

Αυτό ήταν και το καλύτερο ποσοστό από οποιονδήποτε άλλον παίκτη του ΝΒΑ, με αποτέλεσμα να κατακτήσει τη πρώτη θέση της σχετικής λίστας!

Μάλιστα έγινε ο πρώτος παίκτης των Μπόστον Σέλτικς ύστερα από 30 ολόκληρα χρόνια που αναδείχθηκε πιο εύστοχος παίκτης των βολών σε ολόκληρο το πρωτάθλημα. Τελευταίος ήταν ο μεγάλος Λάρι Μπερντ!

.@phillybul_22's 92.6% FT shooting this season will finish as the best in the @NBA.

This is the first time in 30 years (1989-90, Larry Bird) that a Celtic has led the league in this category. @TDBank_US | #HumanBehindTheNumber pic.twitter.com/sns5AiMCwv

