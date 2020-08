Το τρίποντο του Λίλαρντ που... τρέλανε τον Χάρις! (vid)

Μπορεί να βρει στόχο ακόμα και στα πιο απίθανα σουτ ο Ντέιμιαν Λίλαρντ.

Οι Νετς δεν μπορούσαν να πιστέψουν αυτά που έκανε ο Dame και δεν είναι μόνο το περιστατικό με τις συμβουλές του Τεμπλ, στο οποίο ζητά από συμπαίκτη να επικεντρωθεί στον ηγέτη των Μπλέιζερς, ακόμα και αν στην ομάδα είχαν τον Μάικλ Τζόρνταν.

Ο Λίλαρντ ευστόχησε σε ένα τρελό σουτ από τη γωνία, κάτι που έκανε τον Τζο Χάρις να φωνάξει «God Damn», μην μπορώντας να πιστέψει την κατάληξη τη προσπάθειας σε ένα ακόμα ματς που πήρε από το χεράκι τους Μπλέιζερς και τους οδήγησε στα μπαράζ για τα playoffs, εκεί όπου θα κοντραριστούν με το Μέμφις.

Ακούστε την κραυγή απελπισίας του Χάρις στο 0:05 του video

Damian Lillard frustrates Nets into NSFW reaction after three pointer pic.twitter.com/a7znF0nds4

— NBC Sports Northwest (@NBCSNorthwest) August 14, 2020