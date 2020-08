Εντυπωσιακά πράγματα έκανε ο Κάρις ΛεΒέρτ κόντρα στους Μπλέιζερς με 37 πόντους, 9 ασίστ και 6 ριμπάουντ.

Μάλιστα ο ηγέτης (όπως έχουν έρθει τα πράγματα) του Μπρούκλιν αστόχησε στο τελευταίο σουτ και έχασε την ευκαιρία να αποκλείσει το Πόρτλαντ από τα playoffs.

Δείτε τα καλύτερα του

It was a night to remember for @CarisLeVert.

37 PTS | 9 AST | 6 REB pic.twitter.com/gCY83KwefV

— Brooklyn Nets (@BrooklynNets) August 14, 2020