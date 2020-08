Ράπτορς: Ο assistant coach κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία (pic)

Ο Έιντριαν Γκρίφιν μπορεί να βρίσκεται με τους Ράπτορς στη «φούσκα» του ΝΒΑ και να έγινε για λίγο head coach στο παιχνίδι με τους Σίξερς, ωστόσο έξω από την «Disney World» έχει μπλεξίματα.

Η πρώην σύζυγός του, Όντρεϊ, τον κατηγορεί για ενδοοικογενειακή βία το διάστημα που ήταν μαζί, κάνοντας γνωστό το θέμα και δημόσια, με αναρτήσεις της στο twitter.

«Πώς μπορεί να την γλιτώνει κάποιος συνέχεια που κακοποιεί, που παραλίγο να σκοτώσει κάποιον με στραγγαλισμό, που ρίχνει τον άλλον πάνω σε ένα τοίχο και κάνει μια τρύπα τόσο μεγάλη, όσο το σώμα του, που τον σέρνει κάτω, ενώ είναι έγκυος;», έλεγε σε απόσπασμά της η Όντρεϊ, η οποία υποστηρίζει ότι ο Γκρίφιν ξεσπούσε και στα παιδιά τους και κατέληγε: «Θα σας πω εγώ πως, απλά να είσαι στο ΝΒΑ και να νικάς στη "φούσκα"».

Έπειτα, ανέφερε: «Ένα πράγμα που έχω καταλάβει είναι ότι έμεινα σιωπηλή και αποδέχθηκα αυτή την βίαιη συμπεριφορά για πολύ καιρό. Και η σιωπή μου άφησε την αμαρτία να κυριεύσει. Δεν μπορώ να σιωπώ άλλο πια. Είναι πολλά, για να θαφτούν».

One thing I have realized is that I have been quiet and accepting of abusive behavior for far too long. And me staying silent has allowed sin to thrive. I can’t be quiet anymore. It’s too much to bear.

— Audrey R Griffin MAEd (@sincerelyaud_) August 13, 2020