Όλα τα σενάρια για την 8η θέση στην Δύση!

Φινάλε «γκραν γκινιόλ» αναμένεται στην Δυτική Περιφέρεια ενόψει των Playoffs! Τέσσερις ομάδες διεκδικούν την 8η θέση ενώ και ο 9ος θα έχει μία ακόμα ευκαιρία για να πάρει το εισιτήριο για την postseason όπου περιμένουν οι Λέικερς.

Όπως είναι γνωστό ο 8ος της τελικής κατάταξης στην Δύση θα αντιμετωπίσει τον 9ο σε ματς που θα διεξαχθεί το ερχόμενο Σαββάτο (15/8). Αν και εφόσον κερδίσει η ομάδα που τερμάτισε στην 8η θέση θα πάρει αυτομάτως το εισιτήριο για τα playoffs. Αν και εφόσον νικήσει ο 9ος της τελικής κατάταξης, το ΝΒΑ δίνει στον 8ο μία ακόμα ευκαιρία (μιας και τερμάτισε πιο ψηλά) για τον... τελικό των τελικών μία ημέρα αργότερα (16/8).

Τι συμβαίνει όμως με τις τέσσερις ομάδες και τι χρειάζονται στα εναπομείναντα ματς;

ALL you need to know before today's action to clinch a Western Conference Play-In spot! #WholeNewGame

Trail Blazers Seeding Info

9pm/et: POR/BKN, TNT pic.twitter.com/QTuhqvkRG8

— NBA (@NBA) August 13, 2020