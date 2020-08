Μπέβερλι: «Πείτε σε όλους ότι ο Καουάι είναι ο καλύτερος παίκτης του κόσμου» (vid)

Στο NBA συνηθίζουν οι τηλεοπτικές παραγωγές να βάζουν μικρόφωνο σε κάποιον προπονητή στον πάγκο ώστε να ακούει ο κόσμος τις αντιδράσεις του.

Χθες βράδυ στο ματς των Κλίπερς με τους Νάγκετς το καλώδιο τοποθετήθηκε στον Πάτρικ Μπέβερλι.

Ως γνωστό πειραχτήρι πλησίασε ένα μέλος του προπονητικού team και είπε, «μου έχουν βάλει το μικρόφωνο. Πρέπει να ενημερώσουμε όλους πως ο Καουάι Λέοναρντ είναι ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο».

"I got the wire on. Let the people know why Kawhi the best player in the NBA. They don’t believe me."

