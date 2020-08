Σίξερς-Ράπτορς: Επική «μάχη» πανηγυρισμών από τους δύο πάγκους (vid)

Από την μία τα παιχνίδια στη «Φούσκα του Ορλάντο» διεξάγονται χωρίς κόσμο, από την άλλη στην συγκεκριμένη αναμέτρηση δεν υπήρχε το παραμικρό ενδιαφέρον καθώς τα ζευγάρια της Ανατολής ήταν ήδη γνωστά για τα playoffs, ε τι να κάνουν οι παίκτες των Σίξερς και των Ράπτορς, το έριξαν λίγο στην πλάκα.

Εκτός από την μάχη που είδαμε και ήταν μεγάλη καθώς κρίθηκε στο τέλος, μέσα στο παρκέ, υπήρχε και αυτή των πάγκων. Για την ακρίβεια οι αναπληρωματικοί των δύο ομάδων προσπαθούσαν να κάνουν τον πιο τρελό πανηγυρισμό σε μια δοκιμασία που φάνηκε να αρέσει όχι μόνο και στους δύο, αλλά και στους παρουσιαστές του αγώνα.

Raptors and Sixers benches were going at it tonight pic.twitter.com/QI4hziedO3

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) August 13, 2020