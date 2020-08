Με αφορμή την κουτουλιά του Έλληνα σούπερ σταρ στον Βάγκνερ και την αποβολή του από το ματς των Μπακς με τους Ουίζαρντς, στην τηλεόραση της Αυστραλίας ακόμα προσπαθούν να... προφέρουν το όνομά του.

Όπως θα δείτε και στο βίντεο που ακολουθεί το Αντετοκούνμπο έγινε... Αντετοκοτόμουτου!

Hahahaha probably the most butchered pronunciation of Antetokounmpo followed by Damian LILLIARD. Thanks Basil. pic.twitter.com/DnBbCt9QjQ

— Matthew Giorgi (@Mattgiorgi9) August 12, 2020