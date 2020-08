Ο Ντέιμιαν Λίλαρντ έχει βάλει πλώρη για να κατακτήσει το βραβείο του MVP στη «φούσκα» του Ορλάντο, οδηγώντας παράλληλα τους Μπλέιζερς ακόμα πιο κοντά στα playoffs της σεζόν.

Ο σούπερ σταρ του Πόρτλαντ είχε 61 πόντους απέναντι στο Ντάλας και η Adidas αποφάσισε να κατεβάσει την τιμή των παπουτσιών «Dame 6» στα 61 δολάρια!

@adidasHoops dropped the price on the Dame 6 to $61 to celebrate @Dame_Lillard 61 point game last night. #DameTime pic.twitter.com/SYdRi5QJvl

— Jacques Slade (@kustoo) August 12, 2020