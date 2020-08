Και οι οικογένειες των παικτών στη «φούσκα» του Ορλάντο

Ο Έιντριαν Βοϊναρόφσκι ανέλυσε το πρωτόκολλο για τις οικογένειες και τους φίλους των παικτών, οι οποίοι θα βρεθούν στο Ορλάντο ενόψει της τελικής ευθείας των playoffs.

Συγκεκριμένα ανέφερε ότι θα πρέπει να υπάρχει επταήμερη καραντίνα σε όλους όσους επισκεφθούν τη φούσκα, ενώ κάθε παίκτης θα μπορεί να δώσει από ένα εισιτήριο σε κάποιο μέλος της οικογένειάς του ανά αγώνα, ενώ θα μπορεί να υπάρχει και ένα παιδί.

Επίσης έγινε γνωστό ότι απαγορεύεται η είσοδος σε κάποιον ο οποίος είχε λίγες συναναστροφές με κάποιο μέλος των ομάδων ενώ έγινε ξεκάθαρο ότι απαγορεύεται η είσοδος σε ατζέντηδες, προσωπικούς γυμναστές, μασέρ, φυσικοθεραπευτές, προσωπικούς σεφ, αλλά και σε εκείνους που κάνουν τατουάζ!

Player guests can quarantine in team's market for three days, travel to Orlando, and then again for four days; or travel directly to Orlando and quarantine seven days there, per league memo. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 12, 2020

Each player is allowed one ticket per playoff game for a guest -- plus an additional admission for a child (32 inches and below), per memo. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 12, 2020

Here's who isn't eligible to come into The Bubble as a guest, per memo: "Any individual the player has not previously met in person or with whom the player has had limited in-person interactions. (For example)... known by the player only through social media or an intermediary." — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 12, 2020