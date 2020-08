Ο rookie των Σαν Αντόνιο Σπερς ήταν από τους πρωτεργάτες για τη νίκη με 123-105 κόντρα στο Χιούστον και τη διατήρηση της ομάδας του σε τροχιά... playoffs.

Συγκεκριμένα σημείωσε διπλό ρεκόρ καριέρας σε αυτό το παιχνίδι, τόσο με τους 24 πόντους που σημείωσε (5/9 δίποντα, 3/3 τρίποντα, 5/5 βολές) όσο και με τα 11 ριμπάουντ που μάζεψε.

Career-highs in PTS (24) and REB (11) for Keldon Johnson keep the @spurs afloat in the Western Conference playoff race! #GoSpursGo #WholeNewGame pic.twitter.com/pVWNFAq9BI

— NBA (@NBA) August 11, 2020