NBA: Βραβείο MVP και καλύτερη πεντάδα της «φούσκας» (pic)

Οι δημοσιογράφοι που καλύπτουν θέματα του ΝΒΑ ενημερώθηκαν από την Λίγκα πως θα πρέπει να ψηφίσουν την καλύτερη πεντάδα της «φούσκας» και τον MVP.

Οι πέντε παίκτες που θα ξεχωρίσουν καθώς επίσης και ο Πολυτιμότερος Παίκτης θα προκύψουν από όσα έκαναν μόνο στις 88 αναμετρήσεις που θα ολοκληρώσουν την κανονική διάρκειας στην επανεκκίνηση του πρωταθλήματος.

The NBA just announced that it will conduct media voting to name an All-Bubble Team for the 88 seeding games as well as an MVP

— Marc Stein (@TheSteinLine) August 11, 2020