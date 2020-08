Κιντ και Λου φαβορί για τον πάγκο των Νετς (pic)

Οι Μπρούκλιν Νετς έχουν καπαρώσει την 7η θέση της Ανατολικής Περιφέρειας και θα αντιμετωπίσουν τους Ράπτορς στον πρώτο γύρο των playoffs.

Μόλις ολοκληρωθούν οι υποχρεώσεις τους τότε σύμφωνα με τον Σαμς Τσαράνια θα ξεκινήσουν έρευνα για τον προπονητή που θα επιλέξουν.

Ο ιδιοκτήτης της ομάδας, Τζο Τσάι θέλει κάποιον για τον πάγκο με ισχυρή προσωπικότητα που να μπορεί να καθοδηγήσει τους Κέβιν Ντουράντ και Καϊρί Ίρβινγκ.

Αυτή την στιγμή ως φαβορί προβάλλουν τον Τζέισον Κιντ (βοηθός στους Λέικερς) και Τάιρον Λου (βοηθός στους Κλίπερς). Ο Ζακ Βον ο οποίος «τρέχει» την ομάδα στην «φούσκα» του Ορλάντο θα έχει επίσης πιθανότητες.

Μαζί με τον Τσάι σημαντικό ρόλο στην απόφαση θα παίξει και ο GM των Νετς, Σον Μαρκς.

Sources: The Brooklyn Nets will start a full head coaching search at end of season to choose who will lead Kevin Durant, Kyrie Irving and an expected title contender.

— Shams Charania (@ShamsCharania) August 11, 2020