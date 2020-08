Ορλάντο Μάτζικ: Βγήκε ο Τέρενς Ρος από την «φούσκα» και τώρα έχει καραντίνα (pics)

Όπως ενημέρωσε η ομάδα, τα τεστ που έπρεπε να κάνει ο παίκτης της δεν έχουν να κάνουν σε τίποτα με τον κορονοϊό. Αντιθέτως, οι η ομάδα του Ορλάντο τόνισε πως ο Τέρενς Ρος αποχώρησε εξαιτίας ενός προσωπικού θέματος, το οποίο απαιτεί ιατρικά τεστ.

Συνεπώς, ο Ρος δεν θα αγωνιστεί κόντρα στους Μπρούκλιν Νετς και η διαθεσιμότητά του για την ομάδα θα κριθεί και από τα αποτελέσματα που θα δείξουν τα τεστ κορονοϊού, με την επιστροφή του στην «φούσκα».

Ο παίκτης τώρα γύρισε ξανά στην «Disney World», σύμφωνα με νέα ενημέρωση και έχει κάνει το υποχρεωτικό τεστ κορονοϊού, το οποίο βγήκε αρνητικό. Σύμφωνα με το πρωτόκολλο του ΝΒΑ, θα πρέπει να μείνει σε καραντίνα για τέσσερις ημέρες.

Magic says Terrence Ross is back in the bubble after leaving Sunday for non-Covid medical issue. He got tested, so he should be out of quarantine in 4 days Ross di Orlando è tornato nella bolla dopo esserne uscito per un consulto medico. Ora 4 giorni di isolamento #NBA — Davide Chinellato (@dchinellato) August 11, 2020

