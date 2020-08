Τζαζ και Νάγκετς αναμένεται να προσφέρουν μια ωραία «μονομαχία» (10/08, 22:00).

Ωστόσο, η ομάδα της Γιούτα θα έχει μια πολύ σημαντική απουσία στον αγώνα, αφού ο Ντόνοβαν Μίτσελ θα μείνει εκτός.

Ο 23χρονος παίκτης αντιμετωπίζει θέμα με το πόδι του και αυτή θα είναι η δεύτερη φορά σε τρία παιχνίδια που δεν θα αγωνιστεί.

Donovan is OUT for today's game.

— utahjazz (@utahjazz) August 10, 2020