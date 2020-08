O Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο Τζέιμς Χάρντεν και ο Λεμπρόν Τζέιμς είναι οι τρεις παίκτες που θα διεκδικήσουν το βραβείο του MVP της χρονιάς στο καλύτερο πρωτάθλημα του πλανήτη.

To NBA φρόντισε να ετοιμάσει ένα βίντεο με τις καλύτερες στιγμές τους από τη σεζόν που σταμάτησε τον περασμένο Μάρτιο και η οποία ξεκίνησε εκ νέου την περασμένη εβδομάδα.

Watch the top plays from the three #KiaMVP finalists @KingJames, @Giannis_An34 and @JHarden13! pic.twitter.com/7OGEtXV322

— NBA (@NBA) August 10, 2020