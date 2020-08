Η ομάδα της Αριζόνα είναι η μοναδική αήττητη στη «φούσκα» του Ορλάντο με πέντε νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις και έχει πραγματοποιήσει τη δική της αντεπίθεση για είσοδο στα playoffs.

Φυσικά δεν κοιτάζει μόνο το δικό της ρεκόρ αλλά και τα αποτελέσματα των ομάδων που προηγούνται όπως οι Γκρίζλις! Και γι' αυτόν τον λόγο έστειλε το δικό της ευχαριστώ στους Τορόντο Ράπτορς.,

Thank you (again) https://t.co/xRNhkdo576

— 5-0 (@Suns) August 9, 2020