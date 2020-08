Η αδερφή του Λίλαρντ έγραψε για την στρίπερ σύντροφο του Πολ Τζορτζ! (pic)

Ο Ντέιμιεν Λίλαρντ αστόχησε σε δύο βολές. ο Πατ Μπέβερλι και ο Πολ Τζορτζ γέλασαν με αυτό και από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε η διαμάχη στο NBA.

Ο γκαρντ των Μπλέιζερς θυμήθηκε όταν τους είχε αποκλείσει, ο παίκτης των Κλίπερς τον κατηγόρησε για έλλειψη σεβασμού.

Πλέον η κόντρα πήγε σε προσωπικό επίπεδο.

Η αδερφή του Λίλαρντ με ανάρτησή της κατηγόρησε τον Πολ Τζορτζ πως παντρεύτηκε μία στρίπερ!

«Όλοι ξέρουν πόσο μεγάλο στόμα μπορεί να έχω. Εσύ δεν μπορείς να μιλάς. Άφησες έγκυο μία στρίπερ και μετά είδες τα χείλη της και το πρόσωπό της. Δεν με νοιάζει που γίνεται προσωπικό» ανέφερε η αδερφή του Λίλαρντ.

Η σύντροφος του σταρ των Κλίπερς δεν το άφησε αναπάντητο όμως και την αποκάλεσε «δειλή».

Damian Lillard’s sister calls Paul George’s girlfriend a stripper

Paul George’s girlfriend calls Damian Lillard’s sister a cow

This just took a wild turn

(Credit: @envyrgn / @SWDTweets1) pic.twitter.com/17hQMBGK9T

— NBA Central (@TheNBACentral) August 9, 2020