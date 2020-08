ΝΒΑ: Τα πιο εντυπωσιακά καλάθια του Ουόρεν στη «φούσκα» (vid)

Ο φόργουορντ των Πέισερς είναι ο πρόωρος MVP στην επανεκκίνηση του ΝΒΑ.

Συγκεκριμένα, έκανε ρεκόρ καριέρας με 53 πόντους στην πρεμιέρα του restart κόντρα στους Σίξερς. Ακολούθως, είχε 34 πόντους και 11 ριμπάουντ απέναντι στους Ουίζαρντς ενώ σκόραρε 32 πόντους κόντρα στους Μάτζικ, τους 21 εξ αυτών στο πρώτο ημίχρονο δίχως να χάσει σουτ.

Οι Σανς τον έκαναν ανταλλαγή στους Πέισερς σε ένα trade που αφορούσε τρεις ομάδες και πλέον ο Ουόρεν οδηγεί την Ιντιάνα στη «φούσκα»!

Δείτε το σπέσιαλ video με τα καλύτερα καλάθια του Ουόρεν που δημοσίευσε το ΝΒΑ.

T.J. Warren

Watch @TonyWarrenJr’s BEST buckets from the NBA Restart before the @Pacers face the Lakers at 6 PM ET on TNT! #WholeNewGame pic.twitter.com/03yLx6kt5D

— NBA (@NBA) August 8, 2020