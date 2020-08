Ο Κέβιν Ντουράντ πήρε το πιο... ξεκούραστο εκατομμύριο της καριέρας του! (pic)

Ο «KD» βρίσκεται στα... πιτς από την αρχή της σεζόν, λόγω του τραυματισμού του, και δεν έχει προλάβει να φορέσει καθόλου την φανέλα των Νετς.

Η ομάδα του Μπρούκλιν βρίσκεται στη «φούσκα» του ΝΒΑ και έχει εξασφαλίσει την πρόκριση στα playoffs.

Με αυτόν τον τρόπο, ο 31χρονος φόργουορντ έγινε και... πλουσιότερος κατά ένα εκατομμύριο δολάρια, αφού υπήρχε σχετικό bonus στο συμβόλαιό του, σε περίπτωση που η ομάδα προκριθεί.

Αναμφίβολα, τα πιο... ξεκούραστα χρήματα για τον Κέβιν Ντουράντ!

Fun contract bonus: with the Nets securing a playoff spot, Kevin Durant gets a $1 million incentive bonus.

Easy. Money. Sniper. pic.twitter.com/L91VZbQ5xf

— Legion Hoops (@LegionHoops) August 8, 2020