Ο 26χρονος γκαρντ τελείωσε τον αγώνα με 24 πόντους (4/5 δίποντα, 4/6 δίποντα, 4/9 τρίποντα), 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 κόψιμο σε 33' για το Σαν Αντόνιο που επικράτησε με 119-111.

Δείτε τις καλύτερες στιγμές του

@Dwhite921's team-high 24 PTS fuel the @spurs win against Utah and move them within 1 game of 9th in the West! #GoSpursGo #WholeNewGame pic.twitter.com/td3Knoi71L

— NBA (@NBA) August 7, 2020