Σπερς - Τζαζ 119-111: Με MVP τον Ουάιτ οι Τεξανοί (vids)

Ο Ουάιτ τελείωσε τον αγώνα με 24 πόντους (4/5 δίποντα, 4/6 δίποντα, 4/9 τρίποντα), 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 κόψιμο σε 33' ενώ ο Γιάκομπ Πελτλ έκανε double - double με 19 πόντους και 10 ριμπάουντ για τους Σπερς που είχαν 50.6% στο σουτ εντός πεδιάς.

Για τη Γιούτα, ο Τόνι Μπράντλεϊ μέτρησε 15 πόντους και 11 ριμπάουντ.

Τα δωδεκάλεπτα: 36-27, 60-50, 96-84, 119-111.

"Dejounte Murray getting fancy!" 1.5 games back from 9th in the West, the @spurs lead Utah 106-97 in the 4th quarter. #WholeNewGame pic.twitter.com/tk6KK7HRiY — NBA (@NBA) August 7, 2020

Jordan Clarkson 4-point play and he's up to 24 early in the 3rd Q#TakeNote #WholeNewGame pic.twitter.com/MCjQMshXFK — NBA (@NBA) August 7, 2020