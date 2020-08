Ο σούπερ σταρ των Μπλέιζερς ήταν «σεληνιασμένος» στο παιχνίδι με το Ντένβερ και όπως φαίνεται θα έχει να το διηγείται για πολλά χρόνια στον γιο του!

Απλούστατα έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ που είχε τουλάχιστον 45 πόντους, 10 ασίστ και 10 εύστοχα τρίποντα!

Damian Lillard is the first player with 45+ points, 10+ assists, 10+ threes in a game in NBA history. pic.twitter.com/xKtj6LBJfJ

— StatMuse (@statmuse) August 7, 2020