Bleacher Report: «Ο Ουόρεν είναι ο MVP στη φούσκα του Ορλάντο»! (vid)

Το αφιέρωμα αναφέρει χαρακτηριστικά σε ό,τι αφορά τον Ουόρεν και τις επιδόσεις του τις τελευταίες μέρες στο Ορλάντο:

«Ο T.J. Ουόρεν είναι ο πρόωρος MVP στην επανεκκίνηση του ΝΒΑ. Ο φόργουορντ των Πέισερς έκανε ρεκόρ καριέρας με 53 πόντους στην πρεμιέρα του restart κόντρα στους Σίξερς. Ακολούθως, είχε 34 πόντους και 11 ριμπάουντ απέναντι στους Ουίζαρντς ενώ σκόραρε 32 πόντους κόντρα στους Μάτζι, τους 21 εξ αυτών στο πρώτο ημίχρονο δίχως να χάσει σουτ. Οι Σανς τον έκαναν ανταλλαγή στους Πέισερς σε ένα trade που αφορούσε τρεις ομάδες και πλέον ο Ουόρεν οδηγεί την Ιντιάνα στο 3-0 της φούσκας»!

T.J. Warren's numbers have popped since the restart

He's leading the Pacers' undefeated run in the NBA bubble pic.twitter.com/p6CKf3NTk6

— Bleacher Report (@BleacherReport) August 6, 2020