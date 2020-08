Σίγουρα πριν ξεκινήσει το ματς των Μπακς με τους Νετς, όλος ο κόσμος έβλεπε άνετη επικράτηση των ελαφιών.

Παρόλα αυτά κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης τα δεδομένα άλλαξαν, με το Μπρούκλιν να παίρνει τη νίκη και να φτάνει στην 3η μεγαλύτερη έκπληξη της 30ετίας στοιχηματικά!

Ένα πράγμα που σίγουρα θα πρέπει να προβληματίσει τον Μάικ Μπουντενχόλζερ και τα... ελάφια που έχουν το κορυφαίο ρεκόρ στη λίγκα, είναι ότι οι Νετς δεν είχαν στο παρκέ τους 9 σημαντικότερους παίκτες τους (Ντουράντ, Ίρβινγκ, Ντίνγουιντι, Άλεν, Χάρις, ΛεΒέρτ, Τζόρνταν, Τσάντλερ, Πρινς), ενώ έχασαν και τον Κρόφορντ κατά τη διάρκεια του ματς.

Δηλαδή το Μπρούκλιν... σόκαρε τους Μπακς χωρίς τους 10 κορυφαίους παίκτες του και είδε τον Λουβαβού-Καμπαρό να κάνει το ματς της ζωής του και τον Τεμπλ να σκοτώνει το Μιλγουόκι. Μέχρι και ο Κίοζα έκανε double double. Τρεις παίκτες που θα είχαν ελάχιστο χρόνο συμμετοχής, αν έπαιζαν οι 10 παραπάνω.

Μοναδικό ελαφρυντικό για τους επιπόλαιους χθες Μπακς, το γεγονός πως ο Μάικ Μπουντενχόλζερ άφησε εκτός ματς τον Μπρουκ Λόπεζ, ενώ δεν έβαλε καθόλου τους Γιάννη Αντετοκούνμπο και Κρις Μίντλετον στο 2ο ημίχρονο, όπως και το ότι τα ελάφια έχουν εξασφαλίσει την 1η θέση της Ανατολής.

Το παιχνίδι ήταν σκέτη... τρέλα και σε αυτό βοήθησε και τα 108 τρίποντα που επιχείρησαν συνολικά οι 2 ομάδες.

Oι Νετς έκανε season high με 21 τρίποντα και season low με 7 λάθη. Επίσης είχαν 6 παίκτες με 10+ πόντους.

The Nets closed as 19-point underdogs and beat the Bucks 119-116.

It is the 3rd-largest upset in the NBA in the last 30 seasons. pic.twitter.com/jJTCJWWUxl

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) August 4, 2020