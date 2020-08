Μπακς - Νετς: Η τρίτη μεγαλύτερη έκπληξη της 30ετίας στοιχηματικά! (pic)

Πριν το ματς, οι Μπακς ήταν το μεγάλο φαβορί κόντρα στους Νετς, οι οποίοι δεν είχαν στο παρκέ 9 σημαντικότατους παίκτες (Ντουράντ, Ίρβινγκ, Ντίνγουιντι, Άλεν, Χάρις, ΛεΒέρτ, Τζόρνταν, Τσάντλερ, Πρινς), ενώ έχασαν και τον Κρόφορντ κατά τη διάρκεια του ματς.

Το Μπρούκλιν έκλεισε στοχηματικά με πλεονέκτημα 19 πόντων (δηλαδή στο +19), κάτι που σημαίνει πως η νίκη των Νετς είναι η τρίτη μεγαλύτερη έκπληξη της 30ετίας.

Στην κορυφή βρίσκεται η νίκη των Μάτζικ επί των Μπουλς (+21), ενώ ακολουθεί εκείνη των Μάβερικς επί των Σούπερσονικς,

The Nets closed as 19-point underdogs and beat the Bucks 119-116.

It is the 3rd-largest upset in the NBA in the last 30 seasons. pic.twitter.com/jJTCJWWUxl

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) August 4, 2020