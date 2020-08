Γκρίζλις: O Τζάρεν Τζάκσον χάνει το υπόλοιπο της σεζόν με ρήξη μηνίσκου! (pic)

Τεράστια ατυχία για τους Γκρίζλις, οι οποίοι παλεύουν να κρατήσουν την 8η θέση που οδηγεί στα playoffs.

Ο Τζάρεν Τζάκσον υπέστη ρήξη μηνίσκου στο αριστερό γόνατο και θα αναγκαστεί να χάσει το υπόλοιπο της σεζόν.

Μιλάμε για τον 2ο σκόρερ της ομάδας (17.4 πόντοι μέσο όρο) και τον καλύτερο μπλοκέρ (1.6 τάπες ανά ματς).

Ένας από τους πιο ελπιδοφόρους ψηλούς της λίγκας που μπορεί να απειλήσει με πολλούς τρόπους στην επίθεση και σίγουρα θα μας απασχολήσει πολύ και στο μέλλον.

Grizzlies: Memphis F Jaren Jackson Jr., suffered a meniscus tear in his left knee and will miss the rest of the season.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 4, 2020