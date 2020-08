Ντόντσιτς: Ο νεότερος που πετυχαίνει triple double με 30 πόντους και 20 ριμπάουντ (vid)

Ο Λούκα Ντόντσιτς έχει αρχίσει να γράφει για τα καλά ιστορία στον μαγικό πλανήτη του NBA. Ο Σλοβένος ήταν απολαυστικός στο ματς με τους Κινγκς, οδηγώντας τους Μάβερικς στη νίκη με 114-110. Ο νεαρός γκαρντ πέτυχε triple double με 34 πόντους, 20 ριμπάουντ και 12 ασίστ, ενώ έριξε και 2 τάπες και έγινε ο νεότερος στην ιστορία του κορυφαίου πρωταθλήματος στον κόσμο που πετυχαίνει trple double με 30+ πόντους και 20+ ριμπάουντ. Και είναι ακόμα στην αρχή...

