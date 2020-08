Χιτ - Ράπτορς 103-107: Διαιτητής παραδέχθηκε λάθος φάουλ του Ολίνικ (vid)

Η ομάδα του Τορόντο επικράτησε αυτής του Μαϊάμι με 107-103, με την φάση στην οποία πρωταγωνίστησε ο Κέλι Ολίνικ να «σηκώνει» πολλή κουβέντα.

Ο παίκτης των Χιτ χρεώθηκε με flagrant foul 1, καθώς ο διαιτητής του αγώνα, Ντέιβιντ Γκούθρι, δεν θεώρησε ότι πήγε για την μπάλα. Τότε, το σκορ ήταν 92-92, με 06:56 να απομένουν για το τέλος. Ο Κάιλ Λόουρι έβαλε δύο βολές για το 92-94 και κατευθείαν ο Σερτζ Ιμπάκα με λέι απ έκανε το 92-96.

Referee David Guthrie says he shouldn’t have called a flagrant foul on Kelly Olynyk on this play, per @ByTimReynolds pic.twitter.com/rMKwYW9VoR

— NBA Central (@TheNBACentral) August 3, 2020