Αντετοκούνμπο για τον πατέρα του: «Ξέρω πως είσαι στον Παράδεισο και χαμογελάς» (vid)

Τα γενέθλια του θα γιόρταζε σήμερα ο Τσαρλς Αντετοκούνμπο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 30 Σεπτέμβρη του 2017.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδειξε πως ποτέ δεν ξεχνά τον πατέρα του και ανέβασε ένα όμορφο video, γράφοντας: «Ξέρω ότι είσαι στον Παράδεισο υπερήφανος και χαμογελάς. Χρόνια Πολλά μπαμπά».

I know you are in Heaven proud and smiling down! Happy Birthday Daddy. pic.twitter.com/74kzk2ckMG

— Giannis Ugo Antetokounmpo (@Giannis_An34) August 3, 2020