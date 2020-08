Λόουρι και ΒανΒλιτ κάνουν τα πάντα στα ματς της «φούσκας» για τους Ράπτορς! (pic)

Μετά και την φοβερή εμφάνιση του Φρεντ ΒαλΒλιτ κόντρα στους Μαϊάμι Χιτ με αποτέλεσμα οι Τορόντο Ράπτορς να κάνουν το 2/2 στη «φούσκα» του Ορλάντο, οι πρωταθλητές του ΝΒΑ έχουν να επιδείξουν ένα φοβερό δίδυμο... κοντών!

Είναι χαρακτηριστικό ότι στα δύο ματς των Ράπτορς στο restart του ΝΒΑ, οι ΒανΒλιτ και Λόουρι μετρούν κατά μέσο όρο 48 πόντους, 15,5 ριμπάουντ και 13 ασίστ ενώ έχουν 23/51 σουτ εντός παιδιάς (45%) εκ των οποίων 16/30 τρίποντα (53%) όπως επίσης και 34/37 βολές (92%)!

Here's what the Raptors have gotten from their guard duo of Kyle Lowry and Fred VanVleet in their first 2 games from the bubble: 48.0 points, 15.5 rebounds, 13.0 assists. They're 23-for-51 (45%) from the field, 16-for-30 (53%) from 3 and 34-for-37 (92%) from the line.

— Josh Lewenberg (@JLew1050) August 3, 2020