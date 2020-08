Οι Μάβερικς επέστρεψαν στα playoffs ύστερα από 4 χρόνια και ο Νοβίτσκι το πανηγύρισε! (pic)

Η τελευταία φορά που οι Ντάλας Μάβερικς κατάφεραν να πάρουν το εισιτήριο για την postseason ήταν τη σεζόν 2015-16 (με ρεκόρ 42-40) ωστόσο δεν μπόρεσαν να προχωρήσουν περισσότερο από τον α' γύρο, όταν και είχαν αποκλειστεί από τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ.

Έκτοτε δεν μπόρεσαν ποτέ να επαναλάβουν κάτι αντίστοιχο, μένοντας μακριά από τις 8 καλύτερες ομάδες της Δύσης. Όμως φέτος ήταν η χρονιά τους! Μετά την ήττα των Μέμφις Γκρίζλις από τους Σαν Αντόνιο Σπερς, οι Μαβς πήραν αυτομάτως την πρόκριση για τα playoffs, με τον Κρίσταπς Πορζίνγκις να λέει ότι «μπορεί ο στόχος να ήταν τα playoffs αλλά και πάλι θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα παιχνίδια μέχρι τη λήξη της regular season».

Από την πλευρά του, ο προπονητής Ρικ Καρλάιλ ανέφερε ότι «η 7η θέση μέχρι στιγμής είναι πολύ καλή,α αλλά θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο δυνατόν μέχρι το τέλος». Μάλιστα εκείνος που πανηγύρισε την με την ψυχή του την επιστροφή των Μάβερικς στην postseason δεν ήταν άλλος από τον Ντιρκ Νοβίτσκι, ο οποίος έσπευσε να το «ποστάρει» και στα social media.

Mavs are back in the playoffs!!! Can’t wait. Let’s go!!!

— Dirk Nowitzki (@swish41) August 3, 2020