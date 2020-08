«Επόμενη ερώτηση»!

Αυτό απάντησε απλά, λιτά κι απέριττα ο Τζέιμς Χάρντεν,όταν δημοσιογράφος τον ρώτησε πόσο δύσκολο ήταν να μαρκάρει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στο παιχνίδι Ρόκετς - Μπακς.

James Harden on how difficult it was to guard Giannis:

"Next question." pic.twitter.com/LXEWRHcSk7

— Bleacher Report (@BleacherReport) August 3, 2020