Σε 32' ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κατάφερε να έχει 36 πόντους, 18 ριμπάουντ και 8 ασίστ αγγίζοντας το triple double, κόντρα στους Ρόκετς.

Θαυμάστε όσα κατάφερε να κάνει πάλι ο Greek Freak:

The Greek Freak put up a near triple-double in the bubble. pic.twitter.com/ZP2xo7S4IH

— Milwaukee Bucks (@Bucks) August 3, 2020