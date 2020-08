Στο ματς των ομάδων με τις πιο κομβικές απουσίες στη.. φούσκα, νικητές ήταν οι Νετς.

Το Μπρούκλιν (31-35) επικράτησε με 118-110 των Ουίζαρντς (24-42), εξασφαλίζοντας την παρουσία στα playoffs. Οι πρωτευουσιάνοι έμειναν και μαθηματικά εκτός postseason. Επιπλέον θα παλέψει για την 7η θέση της Ανατολής για να αποφύγει τους Μπακς στον πρώτο γύρο.

Για την Ουάσινγκτον ο Μπράιαντ είχε 30 με 13 ριμπάουντ και ο Μπράουν πρόσθεσε 20 πόντους με 10 ριμπάουντ. Στον αντίποδα ο Χάρις μέτρησε 27 με 7 ριμπάουντ, ο Λεβέρτ 34 με 7 ριμπάουντ, ενώ ο Άλεν έκανε εξαιρετική δουλειά με 22 πόντους και 15 ριμπάουντ.

18 PTS (7-9 FGM) and a career-high 4 threes for Thomas Bryant at the half on NBA League Pass!

https://t.co/8YThu0rvDz pic.twitter.com/AD2GJ6m6bj

— NBA (@NBA) August 2, 2020