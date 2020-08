Κλίπερς: Μπουγέλωσαν τον Ρίβερς για τις νίκες του στο ΝΒΑ! (vid)

Η ομάδα του Λος Άντζελες νίκησε τους Πέλικανς (126-103) και με αυτόν τον τρόπο, ο Ντοκ Ρίβερς πέρασε στην 11η θέση της λίστας με τις νίκες που έχουν κάνει οι προπονητές στο ΝΒΑ, αφήνοντας πίσω του τον Ρεντ Άουερμπαχ, που ήταν για 16 χρόνια στον πάγκο των Σέλτικς (1950-66).

Μετά το παιχνίδι, η ομάδα πήγε στα αποδυτήρια και αφού έβγαλε το λόγο του, ο βοηθός του, Τάιρον Λου, φρόντισε να υπενθυμίσει πως ο κόουτς έκανε την 939η νίκη του στην κορυφαία λίγκα.

Τότε, ο Πάτρικ Μπέβερλι είπε να το γιορτάσουν κι αμέσως έτρεξε στο ψυγείο απέναντι, για να πάρει νερό και να τον μπουγελώσει, για το καλό!

Και το διασκέδασαν με την ψυχή τους!

Love seeing locker room moments like this (via @LAClippers)

pic.twitter.com/cbWA68c24M

— Overtime (@overtime) August 2, 2020