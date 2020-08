Απομένουν 10'' και το ματς είναι 124-121. Στο ΝΒΑ ο χρόνος που απομένει είναι μια... ζωή κι η ομάδα από την Φιλαντέλφεια είχε ελπίδες για ανατροπή!

Όλα αυτά όμως, μέχρι να έρθει η... βόμβα από τον Ουόρεν, που σ' αυτό το ματς ήταν «εξωγήινος» σταματώντας στους 53 πόντους.

Ετσι, ο πίνακας έγραψε Πέισερς-Σίξερς 127-121.

Δείτε το τρίποντό του:

T.J. Warren's 9TH gives him a career-high 53 POINTS and lifts the @Pacers to victory! #WholeNewGame pic.twitter.com/Pe5q4DTg1Z

— NBA (@NBA) August 2, 2020