Αντετοκούνμπο: Άφησε πίσω του τον Μπερντ και πάει για Μπάρκλεϊ! (pic)

Tα ρεκόρ δεν σταματούν για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο σταρ των Μπακς μετά τη εμφάνιση του με τους Σέλτικς, βρίσκεται στην 2η θέση μιας ξεχωριστής λίστας.

O Greek Freak έφτασε τα 25 ματς στην καριέρα του με 30 πόντους, 15 ριμπάουντ και 5 ασίστ, αφήνοντας πίσω τον Λάρι Μπερντ που έχει 24.

Επόμενος στόχος του Έλληνα φόργουορντ ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ με 32

Giannis Antetokounmpo now has 25 career games in which he's recorded at least 30 points, 15 rebounds, and five assists, breaking a tie with Larry Bird for the second-most such games since the ABA-NBA merger. Charles Barkley is first with 32.

Giannis is only 25 years old

