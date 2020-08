Πράματα και θάματα έκανε κόντρα στους Μάβερικς ο Τζέιμς Χάρντεν.

Ο ηγέτης των Ρόκετς οδήγησε την ομάδα του στη νίκη στην παράταση και είχε 49 πόντους, 9 ριμπάουντ και 8 ασίστ, γράφοντας ιστορία.

Ο Μούσιας κυνηγά τον κορυφαίο παίκτη στην ιστορία της ομάδας, Χακίμ «The Dream» Ολάζουον γιια να του πάρει την πρώτη θέση των σκόρερ.

Πάντως δεν είναι μόνο αυτό. Με τους 49 πόντους, ο Χάρντεν έχει πλέον 2 σερί σεζόν με τουλάχιστον 20 ματς 40+ πόντων, έχοντας μπροστά του μόνο τον Ουίλτ Τσάμπερλεϊν.

With 49 points tonight, James Harden has the 2nd most consecutive seasons (2018-20) in @NBAHistory with at least 20 games of 40+ points, only behind Wilt Chamberlain (1959-65). pic.twitter.com/vapV5JugWR

NBA (@NBA) August 1, 2020