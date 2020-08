Είναι ιεροσυλία να μπαίνει ο Μάικλ Τζόρνταν σε οποιαδήποτε σύγκριση. Όμως στο χθεσινό ματς των Γκρίζλις με τους Μπλέιζερς, ο Ντέιμιαν Λίλαρντ τον θύμισε λιγάκι.

Ο ηγέτης των Μπλέιζερς κατάφερε να πετύχει ένα απίστευτο καλάθι με αλλαγή χεριού στον αέρα και ανάμεσα από 2 αντιπάλους!

Σίγουρα μία από τις πιο όμορφες φάσεις της βραδιάς.

Απολαύστε τη και θυμηθείτε και τον Αir που το πήγε στην τελειότητα το 1991 κόντρα στους Λέικερς

Damian Lillard's acrobatic up & under in the clutch for the @trailblazers! #PhantomCam#RipCity #WholeNewGame pic.twitter.com/holK19sYBS

— NBA (@NBA) July 31, 2020