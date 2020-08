Χάρντεν: «Διέλυσε» το κοντέρ με 49 πόντους και έγραψε ιστορία! (pic & vid)

Παπάδες έκανε ο Τζέιμς Χάρντεν στο restart του ΝΒΑ κόντρα στους Μάβερικς.

Ο ηγέτης των Ρόκετς οδήγησε την ομάδα του στη νίκη στην παράταση και το κοντέρ έγραψε 49 πόντους, 9 ριμπάουντ και 8 ασίστ, γράφοντας ιστορία.

Ο Μούσιας έγινε ο 2ος σκόρερ όλων των εποχών του Χιούστον, ξεπερνώντας τον Κάλβιν Μέρφι. Ο απίθανος σταρ των Ρόκετς ξεκίνησε με 23 πόντους στην πρώτη περίοδο.

Πλέον κυνηγάει τον θρύλο της ομάδας και κορυφαίο παίκτη στην ιστορία της, Χακίμ «The Dream» Ολάζουον.

SECOND MOST POINTS IN FRANCHISE HISTORY! @budweiserusa #LegendaryMoments pic.twitter.com/kkA2NuL1fH

— Houston Rockets (@HoustonRockets) August 1, 2020