Ρέντικ κατά Τραμπ: «Κανείς δεν νοιάζεται αν βλέπει ΝΒΑ» (pic)

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε «τουϊτάρει» στις 21 Ιουλίου, μετά από την είδηση πως οι παίκτες σκέφτονταν να γονατίσουν κατά την διάρκεια του Εθνικού Ύμνου, πως «Ανυπομονώ για ζωντανή δράση, αλλά κάθε φορά που βλέπω έναν παίκτη να γονατίζει στη διάρκεια του Εθνικού Ύμνου, που είναι σημάδι μεγάλης ασέβειας για τη χώρα και τη σημαία μας, το παιχνίδι έχει τελειώσει για μένα».

Looking forward to live sports, but any time I witness a player kneeling during the National Anthem, a sign of great disrespect for our Country and our Flag, the game is over for me!

