ΝΒΑ: Όταν η Βοστόνη έφτιαξε τη Big 3 με Γκαρνέτ, Πιρς και Άλεν! (vid)

Ο Κέβιν Γκαρνέτ βρισκόταν μια ζωή στους Τίμπεργουλβς. Έπειτα από 12 χρόνια και 927 αγώνες, έγινε ανταλλαγή στους Σέλτικς που έστειλαν στη Μινεσότα τους Αλ Τζέφερσον, Ράιαν Γκόμες, Σεμπάστιαν Τέλφερ, Τζέραλαντ Γκριν, Τίο Ράτλιφ, χρήματα και δύο draft pick!

Οι «Κέλτες» δημιούργησαν τη νέα Big - Three έπειτα από εκείνη των Μπερντ, Πάρις και ΜακΧέιλ, πλαισιώνοντας τους Πολ Πρις και Ρέι Άλεν με τον KG, έχοντας ως μοναδικό στόχο το 17ο πρωτάθλημα!

Εν τέλει δικαιώθηκαν μέσα σε μόλις έναν χρόνο...

Boston's Big Three became official on this day in 2007

Went on to produce the greatest single-season turnaround in NBA history as champs

