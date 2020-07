ΝΒΑ: Ανησυχία στη λίγκα για τα ψευδή τεστ κορονοϊού (pic)

Όπως αναφέρει ο Έιντριαν Βοϊναρόφσκι του «ESPN», το αποτέλεσμα ενός παίκτη - δεν αποκαλύπτεται το όνομά του - από τους Κινγκς σε τεστ για κορονοϊό, βγήκε ψευδές την Τετάρτη (29/07).

Τις επόμενες δύο ημέρες έκανε πάλι τα τεστ, τα οποία βγήκαν αρνητικά, ενώ αυτό το διάστημα έμεινε σε καραντίνα, και πλέον έχει πάρει την έγκριση να παίξει κόντρα στους Σπερς.

Όπως τονίζει ο δημοσιογράφος, στο ΝΒΑ υπάρχει ανησυχία για τα «ψευδή ή λάθος» αποτελέσματα ενός τεστ, καθώς ο παίκτης θα πρέπει να μείνει για 48 ώρες σε καραντίνα, μέχρι να πάρει τα αποτελέσματα των νέων τεστ, και αυτή του η απουσία μπορεί να επηρεάσει την συμμετοχή του στα πρώτα παιχνίδια ή και στα playoffs.

Organizations have feared inconclusive or “false positive” test results could play a role in the seeding games or playoffs, if a player is forced to sit out a game or more awaiting two negative test results in 48 hours in order to gain clearance for a return. https://t.co/hSGsX6GZfW

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 31, 2020