Τζαζ: Ο Μίτσελ στο γήπεδο με αλεξίσφαιρο γιλέκο και τα ονόματα των θυμάτων Αστυνομικής βίας (vid)

Έναν ιδιαίτερο τρόπο βρήκε για να διαμαρτυρηθεί για την Αστυνομική βία ο Μίτσελ. Ο άσος των Τζαζ, βρέθηκε στο γήπεδο που έπαιξε η ομάδα του με τους Πέλικανς, με ένα αλεξίσφαιρο γιλέκο όπου ήταν γραμμένα όλα τα ονόματα που έχουν πεθάνει από Αστυνομική βία.

«Ως Αφροαμερικανοί έχουμε βαρεθεί και σιχαθεί να νιώθουμε φοβισμένοι», είπε για την κίνησή του ο Μίτσελ.

Donovan Mitchell brought a bulletproof vest to the game with the names of numerous people killed by police.

"As African Americans...we're sick and tired of being afraid."

(via @TaylorRooks) pic.twitter.com/hAzn4AgnDq

— Bleacher Report (@BleacherReport) July 31, 2020