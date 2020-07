Τα φώτα πάνω του τράβηξε λίγο πριν το restart του ΝΒΑ ο Σακίλ Ο' Νιλ! Ο θρύλος του παγκόσμιου μπάσκετ, συμμετέχει στην εκπομπή που γίνεται πριν τα παιχνίδια, ωστόσο την Πέμπτη καθυστέρησε να βρεθεί στο πλατό και προσπάθησε να το κάνει με... ύπουλο τρόπο.

Όμως, ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ τον πήρε χαμπάρι κι άρχισε το πείραγμα μαζί με τους Κένι Σμιθ και Έρνι Τζόνσον.

.@SHAQ showed up a little late to the first @NBAonTNT show pic.twitter.com/6z38zh8D1P

— Bleacher Report (@BleacherReport) July 30, 2020